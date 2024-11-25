Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: km23 số 24 khu đô thị Tân Phú Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú ,TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tư vấn cho các bạn có nhu cầu đăng ký chương trình du học tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và các nước nói tiếng Anh như Canada, Đức hoặc xuất khẩu lao động sang Nhật Bản...

- Tham gia các sự kiện hướng nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và THPT, phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn và các hoạt động chăm sóc học viên, giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh về các chương trình du học.

- Thực hiện các kế hoạch tuyển sinh cho phòng kinh doanh – thị trường.

- Phối hợp với các cơ quan địa phương để triển khai hoạt động tư vấn và tuyển sinh.

- Làm việc với các trường đào tạo nghề nhằm mở rộng mạng lưới tuyển sinh.

- Phát triển các kênh tuyển dụng, xây dựng đội ngũ cộng tác viên tại địa phương nhằm gia tăng hiệu quả tuyển sinh.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ để đưa ra các giải pháp tuyển sinh hiệu quả.

- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng của nguồn học sinh được tuyển chọn.

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh của học sinh trước và sau khi xuất cảnh.

- Quảng bá thông tin chương trình du học qua các kênh trực tuyến và mạng xã hội.

- Tham gia các cuộc họp và thực hiện các công việc chung của phòng ban theo chỉ đạo của cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Yêu thích công việc kinh doanh, tư vấn, bán hàng

- Chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại thử thách

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (từ 6.000.000₫ đến 7.000.000₫) +thưởng+trợ cấp, thưởng doanh số không giới hạn theo năng lực( từ 10.000.000đ - 30.000.000đ)

- BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Từ thứ Hai đến thứ Sáu và 2 ngày thứ Bẩy trong tháng (thời gian làm từ 8h đến 17h trong ngày, nghỉ trưa 1 tiếng)

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hàng quý, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thành tích hồ sơ,..

- Chế độ Bảo hiểm, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh, chế độ lương tăng ca hấp dẫn

- Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

