Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thưởng Lễ/ Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày nghỉ lễ.

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Liên hệ tư vấn chốt đơn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn 100 % được Marketing cung cấp.
- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
- Khai thác và nghiên cứu nhu cầu của khách hàng qua điện thoại, zalo, sms...
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và phát triển kênh khách hàng giới thiệu.
- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM.
- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 03 tháng làm telesales ngành giáo dục, bảo hiểm, tài chính,...
- Độ tuổi : 1999 -2003
- Giới tính: Nữ
- Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, cầu tiến,..
- Tư duy nhanh nhẹn, ham học hỏi.
- Đam mê kiếm tiền, có mục tiêu phát triển sự nghiệp trong nghề Sale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 6.5 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÀNH PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

