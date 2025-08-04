Tuyển Nhân viên Tư vấn Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc giải pháp tổng thể cho các hệ thống ứng dụng, tích hợp và dữ liệu.

- Đảm bảo sự phù hợp giữa kiến trúc công nghệ với chiến lược kinh doanh của Bảo Việt và khả năng mở rộng trong dài hạn.

- Tư vấn công nghệ, lựa chọn nền tảng, framework và định hướng kỹ thuật cho đội phát triển.

- Phối hợp với các bên liên quan (nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo mật, vận hành) để đảm bảo giải pháp khả thi và hiệu quả.

- Kiểm soát kiến trúc toàn cục trong các dự án chuyển đổi số, đảm bảo thống nhất với kiến trúc CNTT của Bảo Việt, tối ưu hiệu suất và chi phí.

- Theo dõi xu hướng công nghệ mới để đề xuất cải tiến, hiện đại hoá hệ thống và nâng cao năng lực của đội ngũ phần mềm Bảo Việt