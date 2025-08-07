Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, ngách 28/10, ngõ 28 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng các quy định liên quan đến hồ sơ, thủ tục về môi trường, tài nguyên nước, hóa chất;

- Triển khai thực hiện hồ sơ: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, viết hồ sơ; Làm việc với chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình lập và thẩm định hồ sơ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Khoa học môi trường/Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Quản lý môi trường/Quản lý tài nguyên, Kỹ thuật tài nguyên nước/Quản lý tài nguyên nước, Hóa học;

- Có kinh nghiệm làm tư vấn hồ sơ môi trường từ 01 năm trở lên;

- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đầu tư, xây dựng, hóa chất;

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 đến 15.000.000 đồng /tháng bao gồm (Lương cứng + phụ cấp ăn trưa , đi lại + thưởng dự án)

Đóng bảo hiểm theo quy định (làm việc chính thức từ 12 tháng trở lên, Công ty đóng 100% bảo hiểm, không trích trừ vào lương) + Thưởng lương Tháng 13

Teambuilding, Du lịch Hè, Sinh nhật, Tất niên, Ngày lễ tết,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

