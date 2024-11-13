Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 39 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 6 - 25 Triệu
Tìm kiếm Khách hàng
Xử lý Đơn Hàng : Tiếp nhận - Tư vấn - Thiết kế - Hợp đồng - Giao Hàng - Thanh Lý
Chăm sóc Khách hàng
Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ, dụng cụ, tài liệu ... phục vụ công việc cá nhân, phòng, công ty.
Kết hợp với các phòng ban, vị trí trong công ty để triển khai, thực hiện mục tiêu chung.
Tổng hợp báo cáo và đánh giá.
Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ - Trung thực - Trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc 1 tháng: 85% lương chính thức.
Lương chính thức: 6.000.000đ – 8.000.000đ - 10.000.000đ + %HH (Thu nhập từ khoảng 12.000.000đ – 25.000.000đ).
Phụ cấp ăn trưa tại Công ty
Phụ cấp xăng xe: 200.000đ/đơn hàng
Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng
Được tham gia BHXH sau 06 tháng làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, tết, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam
