Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 25 Triệu

Mức lương 6 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 39 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng

Xử lý Đơn Hàng : Tiếp nhận - Tư vấn - Thiết kế - Hợp đồng - Giao Hàng - Thanh Lý

Chăm sóc Khách hàng

Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ, dụng cụ, tài liệu ... phục vụ công việc cá nhân, phòng, công ty.

Kết hợp với các phòng ban, vị trí trong công ty để triển khai, thực hiện mục tiêu chung.

Tổng hợp báo cáo và đánh giá.

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ - Trung thực - Trách nhiệm.

Có Laptop cá nhân, phương tiện di chuyển, điện thoại Smartphone để phục vụ công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Tư duy nhạy bén, chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống, chịu được áp lực công việc.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 1 tháng: 85% lương chính thức.

Lương chính thức: 6.000.000đ – 8.000.000đ - 10.000.000đ + %HH (Thu nhập từ khoảng 12.000.000đ – 25.000.000đ).

Phụ cấp ăn trưa tại Công ty

Phụ cấp xăng xe: 200.000đ/đơn hàng

Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng

Được tham gia BHXH sau 06 tháng làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, tết, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin