Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 25 Triệu

Công ty TNHH Anmac Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 39 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng
Xử lý Đơn Hàng : Tiếp nhận - Tư vấn - Thiết kế - Hợp đồng - Giao Hàng - Thanh Lý
Chăm sóc Khách hàng
Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ, dụng cụ, tài liệu ... phục vụ công việc cá nhân, phòng, công ty.
Kết hợp với các phòng ban, vị trí trong công ty để triển khai, thực hiện mục tiêu chung.
Tổng hợp báo cáo và đánh giá.

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ - Trung thực - Trách nhiệm.
Có Laptop cá nhân, phương tiện di chuyển, điện thoại Smartphone để phục vụ công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Tư duy nhạy bén, chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống, chịu được áp lực công việc.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 1 tháng: 85% lương chính thức.
Lương chính thức: 6.000.000đ – 8.000.000đ - 10.000.000đ + %HH (Thu nhập từ khoảng 12.000.000đ – 25.000.000đ).
Phụ cấp ăn trưa tại Công ty
Phụ cấp xăng xe: 200.000đ/đơn hàng
Phụ cấp điện thoại: 150.000đ/tháng
Được tham gia BHXH sau 06 tháng làm việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, tết, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Công ty TNHH Anmac Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 316 phố Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
4 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT NEW VIET DAIRY Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu NEW VIET DAIRY Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Anmac Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 25 Triệu Công ty TNHH Anmac Việt Nam
6 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm