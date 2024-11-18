Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 09 Mạc Thái Tông, Yên Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận KPI cá nhân từ quản lý và lên kế hoạch thực hiện theo quy trình.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6th trở lên trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ,...
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, giọng nói dễ nghe.
- Xử lý các tình huống và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
- Cầu tiến và có trách nhiệm cao trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
- Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 + %hh + thưởng. Thu nhập 16.000.000 – 30.000.000
- Được tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước.
- Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.
- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ THT MEDICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 09 Mạc Thái Tông, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

