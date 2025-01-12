Tuyển Nhân viên Tư vấn Hệ thống giáo dục Mỹ - AES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6tr - 8tr + thưởng doanh số - Tổng thu nhập trung bình 10tr/tháng - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển nghề nghiệp. - Du lịch - Hỗ trợ cơm trưa tại Trường - Phúc lợi công đoàn, được nghỉ theo các chế độ ngày phép, lễ tết, nghỉ hè, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

● Tư vấn các khóa học, các thông tin về chương trình đào tạo tiếng Anh, Toán tư duy của Trung tâm;

● Thông tin về khoá học, lịch học, giáo viên, chương trình đào tạo của Trung tâm, đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyển sinh và quản lý lớp học.

● Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, theo dõi tình trạng của khách hàng hàng ngày.

● Cập nhật các khóa học mới và các chương trình khác liên quan đến AES để thông báo với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

-

- Giao tiếp linh hoạt, tư duy nhanh nhạy, giải quyết vấn đề/xử lý tình huống tốt.

- Có kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng đàm phán

- Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi

Tại Hệ thống giáo dục Mỹ - AES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 11 triệu VND

Lương cứng: Trên 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Mỹ - AES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin