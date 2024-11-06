Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Làm việc tại Toà nhà Pico Plaza - Số 20 Cộng Hoà, P.12, quận Tân Bình
- Gọi điện tư vấn sản phẩm vay tiêu dùng trên Hệ thống Data có sẳn của công ty. Phát triển tệp Data
- Làm việc tại Văn phòng , không phải đi thị trường.
- Hỗ trợ cho khách hàng làm thủ tục hồ sơ vay.
- Tư vấn, hướng dẫn và quản lý hồ sơ khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân.
- Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng Vip,...

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-30 tuổi
- Năng động, cầu tiến
- Không đòi hỏi kinh nghiệm, ngoại hình
- Ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng/ kinh doanh/ tư vấn là lợi thế.
- Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng
- Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm, có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ hàng tháng từ 8.000.000 đến 20.000.000, làm từ tháng thứ 2 trở đi, sẽ duy trì ở mức lương từ 10.000.000 - 12.000.000 triệu trở lên
- Ký hợp đồng chính thức với SVFC trong 1 tháng đầu tiên nếu ứng viên đạt thành tích cao .
- Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT....
- Chế độ nghỉ lễ, Tết, sinh nhật, thai sản,...
- Du lịch công ty hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến cao.
- Cơ hội tham gia các khóa học về kỹ năng mềm.
- Công việc với mức lương ổn định, lâu dài.
- Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính khi đi làm, được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
- Luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị quản lý và đồng nghiệp.
- Luôn được nâng cấp trình độ chuyên môn của bản thân thông qua những khoá đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ trong lĩnh vực Ngân hàng từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM, Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

