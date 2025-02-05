Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cứng 10 triệu + % hoa hồng => Thu nhập đến 35 triệu/tháng (Lương cứng (10 triệu/tháng [max]) + thưởng HH hấp dẫn (35% [max]) - Được hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Luật lao động - Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc - Xét tăng tiến khi có thành tích tốt - Tham gia vào các hoạt động tập thể, du lịch, team building - Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, làm hết mình chơi hết sức!, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

- Tư vấn mở trang website và triển khai Mobile App để bán hàng và giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty, cơ sở, cửa hàng,...

- Tư vấn, giải đáp cho khách hàng về các lĩnh vực, dịch vụ do công ty đang cung cấp: thiết kế website, hosting, tên miền,...

- Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại,...

- Công việc kinh doanh chủ yếu là làm việc tại văn phòng qua điện thoại và Internet.

- Được tham gia các buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng trước khi làm việc.

Được tặng lì xì 100k sau 3 ngày làm việc để hỗ trợ công việc.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo 100%

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, Sinh viên đang chờ bằng

(Trường hợp đặt biệt 12/12 nếu có kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt)

- Có khả năng giao tiếp rõ ràng và sử dụng máy tính cơ bản

- Có tinh thần làm việc nhóm, nhiệt huyết trong công và có mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

- Tuân thủ giờ giấc nề nếp tại nơi làm việc, tác phong lịch sự và cư xử văn minh hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8.00 triệu VND - 35.00 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

