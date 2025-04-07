Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 164 Liên Tỉnh 5, Phường 06, Quận 8 ...và 4 địa điểm khác, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu Khách Hàng.

Khai thác, tìm kiếm và phát triển tệp Khách hàng, thúc đẩy kinh doanh.

Thẩm định tài sản và theo sát nhu cầu vay của Khách.

Nhập liệu, nhắc nợ, thanh lý khoản vay theo hệ thống nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả ngày/ tuần/ tháng cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên.

Tuổi tác: từ khoảng 20 - 35 tuổi.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,...

Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình với công việc.

Từng làm việc tại F88, Happy Money, Dong Sun Shop,...

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận xứng đáng năng lực. Bao gồm lương cứng + KPIs + hoa hồng không giới hạn (không thấp).

Thử việc 100% lương.

Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định.

Lương tháng 13, các chính sách thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật đầy đủ.

Chính sách xét duyệt tăng lương 1 - 2 lần/năm.

Khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên làm việc từ 1 năm trở lên.

Cơ hội thăng tiến rộng mở.

Được phân bổ làm việc tại các chi nhánh Công ty khu vực HCM (Ưu tiên sắp xếp gần nhà).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.