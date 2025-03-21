Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu và mời học thử khóa học tiếng Anh cho khách hàng tiềm năng từ nguồn data được cung cấp ổn định hàng tháng theo phân bổ.
Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, zalo,....
Xây dựng mối quan hệ thân thiết, gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng trong việc lập tài khoản học, sắp xếp, đăng ký, nhắc lịch học với khách hàng
Địa điểm làm việc: 25 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
25 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
Thời gian làm việc: Xoay ca: 9h00 - 18h00; 12h00 - 21h00 (nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần)
Xoay ca: 9h00 - 18h00; 12h00 - 21h00 (nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm với telesale/tư vấn tuyển sinh, không dễ nản chí, bỏ cuộc.
Được đào tạo, hướng dẫn về telesale/tư vấn mảng giáo dục.
Giọng phổ thông, không bị khàn, không nói ngọng, không nói lắp, dễ nghe.
Tinh thần thái độ cầu tiến, chăm chỉ, chịu được áp lực cao.
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục công nghệ và cập nhật các xu hướng, thông tin mới là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 30 Triệu - 40 Triệu/tháng.
Lương cứng từ 8 Triệu - 12 Triệu + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng).
Lương cứng từ 8 Triệu - 12 Triệu
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CC2-CC3 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

