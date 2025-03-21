Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vấn, giới thiệu và mời học thử khóa học tiếng Anh cho khách hàng tiềm năng từ nguồn data được cung cấp ổn định hàng tháng theo phân bổ.

Khai thác tìm hiểu nhu cầu và chăm sóc khách hàng qua điện thoại, zalo,....

Xây dựng mối quan hệ thân thiết, gắn kết và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng trong việc lập tài khoản học, sắp xếp, đăng ký, nhắc lịch học với khách hàng

Thời gian làm việc: Xoay ca: 9h00 - 18h00; 12h00 - 21h00 (nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm với telesale/tư vấn tuyển sinh, không dễ nản chí, bỏ cuộc.

Được đào tạo, hướng dẫn về telesale/tư vấn mảng giáo dục.

Giọng phổ thông, không bị khàn, không nói ngọng, không nói lắp, dễ nghe.

Tinh thần thái độ cầu tiến, chăm chỉ, chịu được áp lực cao.

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực giáo dục công nghệ và cập nhật các xu hướng, thông tin mới là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 30 Triệu - 40 Triệu/tháng.

Lương cứng từ 8 Triệu - 12 Triệu + Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc (Không giữ thưởng).

Đánh giá điều chỉnh tăng lương 3 tháng/lần.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG TIN LỚN

