Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
- Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu P6, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về thiết kế và thi công nội thất (căn hộ, nhà phố, biết thự,…..) thông qua data “nóng” từ team Marketing của công ty
Tư vấn giải pháp thiết kế, vật liệu, chi phí và tiến độ phù hợp với nhu cầu của khách.
Xây dựng, duy trì và chăm sóc khách hàng để theo dõi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cũ và mới.
Lập báo giá, hợp đồng và theo dõi tiến độ dự án.
Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, bđs hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức về thi công nội thất là một lợi thế
Kỹ năng: giao tiếp, chốt sale, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt
Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng phụ cấp Doanh số Cty theo hiệu quả kinh doanh
Thưởng KPIs tháng, năm, thưởng lễ, Tết, thưởng phụ cấp thâm niên,Du lịch công ty hàng năm + tổ chức sinh nhật cho NV
Xét duyệt tăng lương hằng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
