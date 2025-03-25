Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 982 Tạ Quang Bửu P6, Quận 8, Quận 8

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về thiết kế và thi công nội thất (căn hộ, nhà phố, biết thự,…..) thông qua data “nóng” từ team Marketing của công ty

Tư vấn giải pháp thiết kế, vật liệu, chi phí và tiến độ phù hợp với nhu cầu của khách.

Xây dựng, duy trì và chăm sóc khách hàng để theo dõi và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cũ và mới.

Lập báo giá, hợp đồng và theo dõi tiến độ dự án.

Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng và hoàn tất thanh toán.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo kế hoạch của công ty.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Nam/nữ, từ 25 - 35 tuổi. Ưu tiên ngành QTKD, Kiến trúc - Nội thất

Kinh nghiệm: tối thiểu 6 tháng - 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, bđs hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức về thi công nội thất là một lợi thế

Kỹ năng: giao tiếp, chốt sale, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Mức lương: 8-10 triệu (tuỳ level kinh nghiệm) + % hoa hồng

Thưởng phụ cấp Doanh số Cty theo hiệu quả kinh doanh

Thưởng KPIs tháng, năm, thưởng lễ, Tết, thưởng phụ cấp thâm niên,Du lịch công ty hàng năm + tổ chức sinh nhật cho NV

Xét duyệt tăng lương hằng năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức.

