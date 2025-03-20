Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6 - 7, Tòa nhà Orbital, đường số 3 Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chat tư vấn, quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng chiến lược (key accounts).

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu từ các khách hàng này.

Đưa ra chiến lược, giải pháp tối ưu để gia tăng giá trị lâu dài cho cả khách hàng và công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sales, nhân viên kinh doanh, B2C, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng lớn, khách hàng chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Nắm vững kiến thức về thị trường, sản phẩm/dịch vụ mà công ty cung cấp, cũng như các xu hướng, cạnh tranh trong ngành.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, xử lý tình huống phát sinh một cách chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.

Thử việc 100% lương cộng hoa hồng bonus

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các phúc lợi bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin