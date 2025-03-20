Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 6
- 7, Tòa nhà Orbital, đường số 3 Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chat tư vấn, quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng chiến lược (key accounts).
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy sự tăng trưởng doanh thu từ các khách hàng này.
Đưa ra chiến lược, giải pháp tối ưu để gia tăng giá trị lâu dài cho cả khách hàng và công ty.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sales, nhân viên kinh doanh, B2C, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng lớn, khách hàng chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc và làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Nắm vững kiến thức về thị trường, sản phẩm/dịch vụ mà công ty cung cấp, cũng như các xu hướng, cạnh tranh trong ngành.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả, xử lý tình huống phát sinh một cách chuyên nghiệp.
Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc.
Thử việc 100% lương cộng hoa hồng bonus
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các phúc lợi bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES
