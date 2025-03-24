Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn các chương trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech cho học viên tiềm năng.

Hỗ trợ học viên, phụ huynh đăng ký các chương trình đào tạo.

Chăm sóc học viên qua điện thoại.

Hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký thi đầu vào.

Các công việc liên quan đến tư vấn theo sự phân công.

Thời gian làm việc theo ca: 7h30-17h hoặc 9h-18h30; Thứ 7 làm ca sáng 7h30-12h hoặc ca chiều 13h30-18h30

Nghỉ hàng tuần: 1.5 ngày

Làm việc tại Bình Thạnh hoặc Phú Nhuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo (tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm...) là lợi thế

Có kinh nghiệm telesale hoặc chăm sóc khách hàng ít nhất 6 tháng

Ngoại hình khá, thích giao tiếp, cởi mở, trung thực, nhiệt tình.

Mức lương: lương cứng 7-9tr + Các khoản thưởng khác; chế độ phúc lợi, thăm khám sức khỏe, du lịch,... BHXH đầy đủ cho nhân viên.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Được xem xét, đánh giá tăng lương hàng năm

Thưởng theo hiệu quả làm việc.

Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Du lịch hàng nằm: 1-2 lần/ năm

Được bố trí khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được tham gia các hoạt động vui hơi giải trí theo chương trình mỗi năm.

Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin