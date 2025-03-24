Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn các chương trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech cho học viên tiềm năng.
Hỗ trợ học viên, phụ huynh đăng ký các chương trình đào tạo.
Chăm sóc học viên qua điện thoại.
Hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký thi đầu vào.
Các công việc liên quan đến tư vấn theo sự phân công.
Thời gian làm việc theo ca: 7h30-17h hoặc 9h-18h30; Thứ 7 làm ca sáng 7h30-12h hoặc ca chiều 13h30-18h30
Nghỉ hàng tuần: 1.5 ngày
Làm việc tại Bình Thạnh hoặc Phú Nhuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo (tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm...) là lợi thế
Có kinh nghiệm telesale hoặc chăm sóc khách hàng ít nhất 6 tháng
Ngoại hình khá, thích giao tiếp, cởi mở, trung thực, nhiệt tình.
Mức lương: lương cứng 7-9tr + Các khoản thưởng khác; chế độ phúc lợi, thăm khám sức khỏe, du lịch,... BHXH đầy đủ cho nhân viên.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.
Được xem xét, đánh giá tăng lương hàng năm
Thưởng theo hiệu quả làm việc.
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Du lịch hàng nằm: 1-2 lần/ năm
Được bố trí khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tham gia các hoạt động vui hơi giải trí theo chương trình mỗi năm.
Tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG APROTRAIN- (TP.HÀ NỘI)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
