Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: STEEL Fitness & Health, Đảo Kim Cương, Tháp Maldives, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn chuyên sâu về các gói dịch vụ fitness

Phân tích và đề xuất lộ trình phù hợp cho từng khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với hội viên

Chăm sóc và theo dõi tiến độ của khách hàng hiện tại

Đạt mục tiêu doanh số đề ra

Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng

Làm việc với đội ngũ HLV và Marketing để tối ưu trải nghiệm khách hàng

Tham gia các chiến dịch marketing và sự kiện của công ty

Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp trên các nền tảng số

Đại diện thương hiệu STEEL tại các sự kiện

Đảm bảo và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tham gia các môn thể thao hoặc luyện tập thể dục thể thao là một lợi thế.

Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cởi mở.

Đam mê về lĩnh vực thể dục thể thao, sức khỏe và dinh dưỡng.

Có khả năng nghiên cứu, đọc hiểu và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Tùy vào năng lực + Hoa hồng bán hàng.

Tỷ lệ hoa hồng sẽ được phổ biến trong buổi phỏng vấn.

Chế độ bảo hiểm: Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật.

Lương thưởng: Hưởng lương các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước và nhận tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc: Thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và đầy cơ hội phát triển.

Phúc lợi: Tham gia các hoạt động Team Building hàng năm cùng tập thể công ty.

Quyền lợi đặc biệt: Được tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ của STEEL.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin