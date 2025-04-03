Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

Nhân viên Tư vấn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: STEEL Fitness & Health, Đảo Kim Cương, Tháp Maldives, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn chuyên sâu về các gói dịch vụ fitness
Phân tích và đề xuất lộ trình phù hợp cho từng khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với hội viên
Chăm sóc và theo dõi tiến độ của khách hàng hiện tại
Đạt mục tiêu doanh số đề ra
Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng
Làm việc với đội ngũ HLV và Marketing để tối ưu trải nghiệm khách hàng
Tham gia các chiến dịch marketing và sự kiện của công ty
Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp trên các nền tảng số
Đại diện thương hiệu STEEL tại các sự kiện
Đảm bảo và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tham gia các môn thể thao hoặc luyện tập thể dục thể thao là một lợi thế.
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, bán hàng.
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cởi mở.
Đam mê về lĩnh vực thể dục thể thao, sức khỏe và dinh dưỡng.
Có khả năng nghiên cứu, đọc hiểu và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Tùy vào năng lực + Hoa hồng bán hàng.
Tỷ lệ hoa hồng sẽ được phổ biến trong buổi phỏng vấn.
Chế độ bảo hiểm: Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật.
Lương thưởng: Hưởng lương các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước và nhận tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc: Thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và đầy cơ hội phát triển.
Phúc lợi: Tham gia các hoạt động Team Building hàng năm cùng tập thể công ty.
Quyền lợi đặc biệt: Được tập luyện miễn phí tại các câu lạc bộ của STEEL.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

CÔNG TY TNHH HOUSE OF STEEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 92 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

