Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2, Ngõ 12 Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Tp HN, Cầu Giấy, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm hiểu, nắm rõ quy trình và nội dung tư vấn du học Đài Loan.
Tư vấn cho khách hàng về các chương trình du học, trường, ngành, học bổng, chi phí phù hợp với hồ sơ và nguyện vọng của khách hàng.
Chăm sóc và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách có sẵn, cũng như các khách hàng đến trực tiếp tại văn phòng hoặc liên hệ qua hotline.
Tư vấn, giới thiệu các khóa học TOCFL và các dịch vụ khác của trung tâm.
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng; hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan.
Phối hợp với bộ phận Marketing trong việc tổ chức sự kiện và các hoạt động quảng bá hình ảnh công ty.
Chủ động phát triển thị trường, xây dựng hình ảnh cá nhân, mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng.
Báo cáo kết quả tư vấn hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Trung thực, tận tâm với công việc giáo dục; tư vấn khách quan, không để yếu tố lợi nhuận ảnh hưởng tiêu cực tới khách hàng. Tuyệt đối không đi chèo kéo dụ dỗ SV, trái với tinh thần của Taiwan Diary.
Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc kiến thức trong lĩnh vực giáo dục, du học; hoặc từng là du học sinh).
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
Tinh thần nhiệt tình, thân thiện, ham học hỏi, có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc, thuyết phục khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương cứng, làm việc lâu dài, chế độ đãi ngộ thoả đáng với năng lực, thưởng KPI, thưởng cuối năm,… Thu nhập lên đến: 8.000.000 – 12.000.000 VND/tháng.
Có lương cứng, làm việc lâu dài, chế độ đãi ngộ thoả đáng với năng lực, thưởng KPI, thưởng cuối năm,… Thu nhập lên đến
Sau thử việc được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định pháp luật.
Chế độ
Được cấp Data để tư vấn và chăm sóc khách hàng mỗi ngày.
Được học miễn phí các lớp Tiếng Trung của Taiwan Diary. Được đào tạo kiến thức và kỹ năng làm việc, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo và đóng góp ý tưởng phát triển công ty.
Đào tạo
Nghỉ phép, du lịch và các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty.
Môi trường làm việc trẻ, năng động. Nhiều cơ hội mở rộng quan hệ với những người có tiếng và sức ảnh hưởng tại Đài Loan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIARY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45/1 Đường 3/2 , phường 11, quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

