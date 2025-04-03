Tuyển Nhân viên Tư vấn SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn SHINHAN FINANCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

SHINHAN FINANCE
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
SHINHAN FINANCE

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại SHINHAN FINANCE

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn sản phẩm vay tiêu dùng trên Hệ thống Data có sẵn của công ty. Phát triển tệp Data
Làm việc tại Văn phòng , không phải đi thị trường.
Hỗ trợ cho khách hàng làm thủ tục hồ sơ vay.
Tư vấn, hướng dẫn và quản lý hồ sơ khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân.
Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng VIP,...

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 - 28 tuổi
Năng động, cầu tiến
Không đòi hỏi kinh nghiệm, ngoại hình
Ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng/ kinh doanh/ tư vấn là lợi thế.
Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng
Ưu tiên ứng viên nộp CV sớm, có thể đi làm ngay.

Tại SHINHAN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ hàng tháng từ 8.000.000 đến 20.000.000, làm từ tháng thứ 2 trở đi, sẽ duy trì ở mức lương từ 10.000.000 - 12.000.000 triệu trở lên
Ký hợp đồng chính thức với SVFC trong 1 tháng đầu tiên nếu ứng viên đạt thành tích cao .
Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT...
Chế độ nghỉ lễ, Tết, sinh nhật, thai sản,...
Du lịch công ty hàng năm.
Cơ hội thăng tiến cao.
Cơ hội tham gia các khóa học về kỹ năng mềm.
Công việc với mức lương ổn định, lâu dài.
Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính khi đi làm, được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị quản lý và đồng nghiệp.
Luôn được nâng cấp trình độ chuyên môn của bản thân thông qua những khoá đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ trong lĩnh vực Ngân hàng từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN FINANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SHINHAN FINANCE

SHINHAN FINANCE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM

