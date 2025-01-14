Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
1. Thực hiện tư vấn trực tiếp với khách hàng chốt sale, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2. Hoàn thành trách nhiệm, các hạng mục công việc được giao theo phạm vi phụ trách.
3. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau khi tham dự các khóa huấn luyện do BrainUP triển khai.
4. Thực hiện các công tác theo hướng dẫn từ quản lý: Nhắc lịch học, báo cáo tham sự, báo cáo công việc khác theo quy định của Công ty.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên ngành quản trị kinh doanh, truyền thông, Marketing hoặc các cá nhân có định hướng về lĩnh vực tư vấn - chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
2. Có laptop cá nhân phục vụ yêu cầu công việc.
C. Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng
1. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng
2. Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với công việc.
3. Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi.
4. Ngoại hình sáng, đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát
Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương ừ 10tr - 14tr. Phí hoa hồng của lớp học 3%, có hỗ trợ chi phí tiếp khách
2. Được đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
3. Được kết nối với khách hàng là các chủ doanh nghiệp thành công.
4. Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ, luôn lắng nghe tâm tư tình cảm của mỗi thành viên và nhiều cơ hội để bạn phát triển kỹ năng và sự nghiệp bản thân.
5. Được đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học của Công ty, các khóa học khác trong và ngoài nước.
6. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu
