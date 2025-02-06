Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hòa Bình
- Hà Nội: Xí nghiệp Giầy Barotex, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (gần chợ Kiêu Kỵ, cách Vinhome Ocean Park Gia Lâm 2km)
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Tiếp nhận thông tin, rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định và trả lời cho các đơn vị hợp tác với Công ty
- Căn cứ các quy định, các vụ việc cụ thể để tham mưu văn bản để trả lời khách hàng/cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.
- Thu thập thông tin để viết báo cáo cho từng công việc cụ thể phục vụ công tác thanh, kiểm tra.
- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường/báo cáo VHTN/các báo cáo quan trắc môi trường định kì.
- Lập các báo cáo ĐTM sơ bộ cho các dự án/báo cáo ĐTM CNC Hòa Bình
- Rà soát theo GPMT và các quy định liên quan để lập kế hoạch quan trắc cho phù hợp đúng quy định.
- Rà soát hồ sơ pháp lý của công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Đào tạo:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm làm việc
- Từ 3 năm chuyên môn tư vấn môi trường
NĂNG LỰC
Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI