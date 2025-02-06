Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

- Tiếp nhận thông tin, rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định và trả lời cho các đơn vị hợp tác với Công ty

- Căn cứ các quy định, các vụ việc cụ thể để tham mưu văn bản để trả lời khách hàng/cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

- Thu thập thông tin để viết báo cáo cho từng công việc cụ thể phục vụ công tác thanh, kiểm tra.

- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường/báo cáo VHTN/các báo cáo quan trắc môi trường định kì.

- Lập các báo cáo ĐTM sơ bộ cho các dự án/báo cáo ĐTM CNC Hòa Bình

- Rà soát theo GPMT và các quy định liên quan để lập kế hoạch quan trắc cho phù hợp đúng quy định.

- Rà soát hồ sơ pháp lý của công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.