Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 8,Lô C25, Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Liên hệ đặt lịch hẹn, thu thập thông tin khách hàng.
Quản lý trang FB, Zalo của bộ phận
Tiếp nhận những khiếu nại, thắc mắc nếu có của khách hàng khi đang tìm hiểu, sử dụng dịch vụ của công ty
Chăm sóc khách hàng tiềm năng để bán hàng
Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong ngành giáo dục,
Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, trung thực, năng động và nhạy bén xử lý tình huống với khách hàng.
Sử dụng thành thạo máy tính.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hưởng theo giờ làm việc: 30,000 - 35,000 đ/giờ
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia các sự kiện của Công ty
Được tham gia các khóa Đào tạo, phát triển bản thân
Được tham gia “bữa trưa vui vẻ” thứ 4 hàng tuần cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
