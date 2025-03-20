Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8,Lô C25, Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Liên hệ đặt lịch hẹn, thu thập thông tin khách hàng.

Quản lý trang FB, Zalo của bộ phận

Tiếp nhận những khiếu nại, thắc mắc nếu có của khách hàng khi đang tìm hiểu, sử dụng dịch vụ của công ty

Chăm sóc khách hàng tiềm năng để bán hàng

Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong ngành giáo dục,

Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, trung thực, năng động và nhạy bén xử lý tình huống với khách hàng.

Sử dụng thành thạo máy tính.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hưởng theo giờ làm việc: 30,000 - 35,000 đ/giờ

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được tham gia các sự kiện của Công ty

Được tham gia các khóa Đào tạo, phát triển bản thân

Được tham gia “bữa trưa vui vẻ” thứ 4 hàng tuần cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Học Và Đào Tạo German-Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin