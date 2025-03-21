Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trường Vinschool - KĐT Times City - Minh Khai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc tại các khu vực:

Trường Vinschool - KĐT Times City - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số lượng: 1 Chuyên viên

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chăm sóc khách hàng:

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng qua tất cả các kênh (trực tiếp, email, điện thoại) đảm bảo

khách hàng được phản hồi trong khoảng thời gian theo đúng quy định.

- Chủ động chăm sóc phụ huynh, học sinh theo hướng dẫn đảm bảo phụ huynh được cập nhật thông tin, hài lòng về dịch vụ.

- Đảm bảo các hoạt động liên quan đến tài chính được tiếp nhận và xử lý chính xác, kịp thời (nhắc đóng phí, thu phí, hoàn phí, tiếp nhận các loại voucher, phiếu ưu đãi, các thủ tục chuyển nhượng...)

- Truyền tải các thông báo, thông điệp chung của hệ thống, của cơ sở đến phụ huynh chính xác, kịp thời

- Chủ động phối hợp với các phòng ban trong các công tác vận hành chuẩn bị cho năm học mới và cho học sinh mới (xe bus, đồng phục, học phẩm, bảo hiểm...)

Tuyển sinh:

- Tư vấn, thuyết phục và tiếp nhận ghi danh học sinh mới.

- Thực hiện hoạt động xét tuyển đầu vào cùng với BGH nhà trường đảm bảo độ chính xác trong quá

trình triển khai. Bắt kịp tiến độ tuyển sinh theo yêu cầu.

- Tiếp nhận thủ tục nhập học của học sinh mới, đảm bảo danh sách học sinh được cập nhật đầy đủ

cùng hồ sơ học sinh để bàn giao cho BGH và PGV đúng hạn.

- Tuyển sinh ngoại khóa

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Khối kinh tế, dịch vụ, Tiếng Anh

- Ứng viên có kinh nghiệm ở mảng CSKH từ 2 năm trở lên

- Ngoại hình sáng, giao tiếp khéo léo, hòa nhã, giọng nói truyền cảm

- Tiếng Anh thành thạo (IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương)

- Chịu được áp lực trong công việc

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cực kỳ cạnh tranh

- Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm

- Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ , NGHỈ GIỮA KỲ, NGHỈ HẾT HỌC KỲ...đặc biệt của Công ty bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định.

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật

- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định, chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng dành cho CBNV thuộc tập đoàn Vingroup

- Ăn ca tại canteen với thực đơn phong phú

- Du lịch hàng năm.

- Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn

- Chế độ ưu đãi cho con học ở Vinschool từ mầm non đến THPT

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Cơ hội làm việc và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và có tính thách thức cao.

