Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu cầu từ 3 tháng kinh nghiệm làm Sale, Telesale, CSKH.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 -10 triệu + thưởng hiệu suất và các khoản phụ cấp

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

