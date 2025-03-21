Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vincem Comatce Tower, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các chương trình học, khuyến mãi cho khách hàng có nhu cầu.

Gọi điện liên hệ khách hàng để tư vấn và giới thiệu khóa học.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên nguồn thông tin khách hàng có sẵn.

Các công việc liên quan đến chuyên môn khác khi được yêu cầu từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng:

Nam/Nữ có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Chăm sóc học viên qua điện thoại (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Sales mảng giáo dục);

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tiếp thị, Dịch vụ khách hàng...;

Tư duy (Mindset):

Yêu thích nghề chăm sóc khách hàng – dịch vụ khách hàng, suy nghĩ logic;

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;

Yêu thích & đam mê công việc tiếp xúc với khách hàng

Kỹ năng:

Giao tiếp tốt: diễn đạt ý – câu từ tiếng Việt tốt, tự tin, giọng nói dễ nghe;

Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)

Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thời gian làm việc trong tuần thứ 2 đến thứ 6 ( nghỉ thứ 7, chủ nhật)

Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty, chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding

Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức ,môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2 buổi/ tuần

Thưởng lễ tết và các ngày lễ lớn khác trong năm, thưởng lương tháng 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin