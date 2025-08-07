Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH POMPOUS SƠN THÀNH PHÁT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 USD

Mức lương 10 - 18 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16, Toà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 18 USD

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra và thực hiện các khoản thanh toán trong nước và quốc tế.

- Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả.

- Quản lý hàng tồn kho.

- Lập các bác cáo thu chi nội bộ theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Hỗ trợ kế toán trưởng lập báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm Toán,Tài Chính, Ngân hàng,…

- Khả năng sử dụng Tiếng anh thành thạo (Sếp là người nước ngoài)

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Độ tuổi: từ 23-35.

- Kỹ năng excel tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó, thích nghi nhanh trong công việc.

- Có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH POMPOUS SƠN THÀNH PHÁT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POMPOUS SƠN THÀNH PHÁT VIỆT NAM

