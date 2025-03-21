Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 102 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn du học Đức chuyên sâu: Tiếp nhận dữ liệu công ty, chuyển đổi thành hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng: Chăm sóc học viên sau khi ký hợp đồng, đảm bảo tỷ lệ học viên giới thiệu lại khách hàng.
- Xây dựng chiến lược tuyển sinh: Triển khai trên hội nhóm Facebook.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án và công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tư vấn du học Đức chuyên sâu: Tiếp nhận dữ liệu công ty, chuyển đổi thành hợp đồng.
* Chăm sóc khách hàng: Chăm sóc học viên sau khi ký hợp đồng, đảm bảo tỷ lệ học viên giới thiệu lại khách hàng.
* Xây dựng chiến lược tuyển sinh: Triển khai trên hội nhóm Facebook.
* Phát triển đối tác: Thực hiện báo cáo theo quy định của Giám đốc dự án.
* Xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing để tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng tiềm năng.
* Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả công việc và đề xuất giải pháp cải thiện cho Giám đốc dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương, được tính theo cơ sở lương do Chính phủ quy định.
* Hỗ trợ bữa trưa hàng ngày.
* Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.
* Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho nhân viên để nâng cao kỹ năng và trình độ.
* Hỗ trợ cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.
* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

