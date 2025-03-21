Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tư vấn du học Đức chuyên sâu: Tiếp nhận dữ liệu công ty, chuyển đổi thành hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng: Chăm sóc học viên sau khi ký hợp đồng, đảm bảo tỷ lệ học viên giới thiệu lại khách hàng.

- Xây dựng chiến lược tuyển sinh: Triển khai trên hội nhóm Facebook.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc dự án và công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương, được tính theo cơ sở lương do Chính phủ quy định.

* Hỗ trợ bữa trưa hàng ngày.

* Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.

* Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện cho nhân viên để nâng cao kỹ năng và trình độ.

* Hỗ trợ cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp cho nhân viên.

* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Bảo Sơn

