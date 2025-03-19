Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Hợp tác BES làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Hợp tác BES
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty Cổ phần Hợp tác BES

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Hợp tác BES

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh từng giai đoạn
- Triển khai các kế hoạch kinh doanh, mở rộng tệp khách hàng và báo cáo kết quả đạt được lên cấp Quản lý:
+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các trường học, tổ chức giáo dục, cộng đồng và các đơn vị đối tác liên quan để mở rộng mạng lưới tuyển sinh
+ Tham gia và tổ chức các sự kiện tuyển sinh nhằm giới thiệu chương trình học và thu hút học viên
+ Chịu trách nhiệm tuyển sinh và hoàn thành KPIs đặt ra
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan trong công việc
- Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn Sale Junior
- Thực hiện các yêu cầu khác dựa trên sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kinh doanh
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh hoặc các vị trí tương đương
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ tốt với học sinh, phụ huynh và đối tác
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Hợp tác BES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
- Lương 7.000.000 - 10.000.000vnđ + thưởng KPIs, thu nhập 15 - 30 triệu
- Môi trường làm việc quốc tế năng động, linh hoạt, nhiều cơ hội phát triển
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lương tháng 13, nghỉ phép theo quy định nhà nước
- Được tặng quà nhân dịp sinh nhật, và thưởng các ngày lễ theo quy định
- Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, Teambuilding, Du lịch công ty hàng năm
- Các quyền lợi khác từ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái BES Group.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hợp tác BES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hợp tác BES

Công ty Cổ phần Hợp tác BES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị mới đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

