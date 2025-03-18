Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 84C Nguyễn Thanh Bình, Huyện Yên Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tham gia tư vấn và hỗ trợ thông tin đăng ký xét tuyển cho thí sinh và phụ huynh.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh như Ngày hội hướng nghiệp, Ngày hội tư vấn tuyển sinh, Chương trình trải nghiệm, Talkshow,... tại Hà Nội và các Tỉnh/TP lân cận.

Thu thập và nhập liệu thông tin tuyển sinh.

Các công việc khác theo phân công của Phòng/Ban.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 18-22 tuổi, đang là sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học tại Hà Nội.

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm Telesales, tư vấn và chăm sóc khách hàng là một lợi thế

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không bị nói ngọng

Giao tiếp tốt, có kỹ năng lắng nghe và thuyết phục tốt.

Đối với CTV part-time: có thể làm việc theo ca linh hoạt (4 giờ làm việc/ca), tối thiểu 4 ca/tuần, không giới hạn thời gian làm việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.000.000 - 7.000.000 VND/tháng.

Làm việc trong môi trường lành mạnh, năng động, thân thiện, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối, cơ hội lên Nhân viên/Chuyên viên chính thức sau 3-6 tháng.

Được tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn.

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại trường Đại học CMC

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

