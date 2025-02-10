Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

• Lập kế hoạch tuyển sinh: Xây dựng chiến lược tuyển sinh, xác định các mục tiêu, kế hoạch quảng bá chương trình đào tạo. Dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

• Lập kế hoạch tuyển sinh:

• Quản lý đội ngũ tuyển sinh và xử lý hồ sơ: Tổ chức, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên tuyển sinh và xử lý hồ sơ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

• Quản lý đội ngũ tuyển sinh và xử lý hồ sơ:

• Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kinh doanh tuyển sinh của phòng. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng cáo, phân bổ thị trường, khách hàng cho NVKD.

• Điều hành toàn bộ hoạt động của bộ phận kinh doanh tuyển sinh của phòng

• Phát triển các mối quan hệ: Lập kết hoạch xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược, trường học và các tổ chức giáo dục. Thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

• Phát triển các mối quan hệ:

• Lập kế hoạch làm việc tuần, tháng, quý, năm trình lên Ban giám đốc xét duyệt.

• Tối ưu hóa quy trình tuyển sinh: Đánh giá và cải thiện quy trình tuyển sinh, từ giai đoạn tư vấn đến khi học viên nhập học và du học.

• Tối ưu hóa quy trình tuyển sinh:

• Quản lý báo cáo và phân tích dữ liệu: Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tuyển sinh và đưa ra các đề xuất cải tiến.

• Quản lý báo cáo và phân tích dữ liệu:

• Chủ động tìm kiếm khách hàng, triển khai hoàn thành chỉ tiêu được giao.

• Các công việc khác theo sự phân công của ban giám đốc.