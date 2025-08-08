Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2026
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Mức lương
18 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 18 - 28 Triệu

– Chịu trách nhiệm tư vấn thông tin tuyển sinh các chương trình cử nhân trực tuyến tới khách hàng có nhu cầu.
– Liên hệ với khách hàng có nhu cầu dựa trên data có sẵn được công ty cung cấp.
– Tư vấn, giải đáp cho khách hàng thông tin của chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ/học phí/nhập học của từng trường tuyển sinh.
– Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
– Được đào tạo nâng cao kỹ năng năng tư vấn.
– Làm giờ hành chính, không OT buổi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu và 02 ngày thứ Bảy/tháng.

Với Mức Lương 18 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1994 – 2001
Máu chiến, đam mê kiếm tiền.
Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm Telesale (Tư vấn chốt khách qua điện thoại).
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, không nói ngọng; kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Có laptop cá nhân.

Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng, hưởng 100% lương cứng.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,…
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Đóng BHXH khi lên nhân viên chính thức.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4…
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

