Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 228 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu các khóa học và chương trình đào tạo:

Tư vấn các chương trình đào tạo lập trình, khoa học máy tính, và các khóa học công nghệ dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm.

Giải đáp các thắc mắc về khóa học, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và cơ hội nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.

Hỗ trợ học viên lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu nghề nghiệp.

2. Hỗ trợ quá trình đăng ký và tuyển sinh:

Tiếp nhận hồ sơ, giải thích và hỗ trợ học viên làm thủ tục đăng ký tham gia các khóa học.

Cập nhật, theo dõi tình hình tuyển sinh, cung cấp thông tin về các kỳ tuyển sinh và các chương trình ưu đãi.

3. Chăm sóc khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với học viên, phụ huynh và đối tác.

Tư vấn, giải quyết vấn đề liên quan đến học viên trong suốt quá trình tuyển sinh và học tập.

Cung cấp thông tin về các chương trình học bổng, giảm giá và các chương trình ưu đãi đặc biệt.

4. Hỗ trợ các hoạt động marketing tuyển sinh:

Tham gia vào các chiến dịch marketing tuyển sinh, hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh công ty.

Tổ chức các buổi tư vấn, hội thảo, sự kiện nhằm thu hút học viên mới.

Thực hiện các báo cáo, thống kê về số lượng học viên và kết quả tuyển sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên mảng giáo dục.

Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại.

Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực chạy doanh số.

Tự tin giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Có thể làm việc xoay ca và cuối tuần.

Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

12 ngày phép/năm; Nghỉ 1,5ngày/tuần.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng quản lý và các kỹ năng mềm cần thiết.

Cơ hội thực hành tiếng Anh trong khi làm việc

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Lương thưởng tháng 13.

Thưởng quý, tháng dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALGORITHMICS VIETNAM

