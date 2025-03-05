Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1, đường B3, Khu Đô Thị Mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

A. Tìm Kiếm và Phát Triển Khách Hàng Mới
● Chủ động tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
● Tham gia các sự kiện, hội thảo, hoạt động marketing để thu hút sự chú ý và mở rộng mạng lưới khách hàng.
● Thực hiện các cuộc gọi trực tiếp (telesales) để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc về các sản phẩm, dịch vụ của GEB IELTS.
B. Tư Vấn và Bán Hàng
● Chuẩn bị và sử dụng các tài liệu, công cụ hỗ trợ tư vấn theo đúng quy định của GEB IELTS.
● Thực hiện quy trình tư vấn chuyên nghiệp, bao gồm: giới thiệu khóa học, phân tích nhu cầu học viên, đề xuất khóa học phù hợp.
● Hướng dẫn khách hàng hoàn tất quy trình đăng ký, thủ tục thanh toán và áp dụng các chương trình khuyến mãi.
● Thu thập, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống quản lý dữ liệu.
C. Quản Lý Doanh Thu và Chỉ Tiêu KPI
● Lập kế hoạch và triển khai các chỉ tiêu doanh số theo từng giai đoạn.
● Theo dõi, báo cáo tình hình doanh thu và hiệu quả công việc để đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu KPI được giao.
● Tổ chức và thực hiện các chiến lược bán hàng nhằm tối ưu hóa doanh số và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
● Cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt xu hướng và thị hiếu khách hàng để đưa ra các đề xuất cải tiến phù hợp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc tương đương. Ưu tiên các ngành Kinh doanh, Marketing, Giáo dục hoặc liên quan.
● Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, bán hàng hoặc kinh doanh (ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo).
● Kỹ năng:
○ Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
○ Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.
○ Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
○ Kỹ năng Tiếng Anh giao tiếp tốt
● Tính cách:
○ Nhiệt huyết, sáng tạo, chủ động trong công việc.
○ Có thái độ tích cực, chịu được áp lực công việc và mục tiêu doanh số.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ, cùng với hoa hồng và các khoản thưởng đạt KPI.
● Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, bán hàng và kiến thức sản phẩm.
● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
● Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và các chính sách phúc lợi khác của công ty.
● Cơ hội làm việc trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng tương lai cho học viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế GEB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1, đường B3, Khu Đô Thị Mới Đông Tăng Long, Phường Trường Thạnh, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

