Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 04 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Tư vấn chương trình học cho phụ huynh
Chăm sóc phụ huynh, giải đáp các thắc mắc liên quan
Quản lý các kênh: FB, Zalo, App của Trường,…
Lên kế hoạch tìm kiếm nguồn phụ huynh (kết hợp cùng P.Marketing)
Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp Tiếng Anh khá
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Yêu thích môi trường Giáo Dục
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6
Dùng cơm trưa tại Trường
Môi trường lành mạnh, đoàn kết, phát triển ổn định
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, đạo đức
Thường Lễ/Tết, tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ Lễ/Tết theo lịch nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
