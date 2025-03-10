Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 04 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Tư vấn chương trình học cho phụ huynh

Chăm sóc phụ huynh, giải đáp các thắc mắc liên quan

Quản lý các kênh: FB, Zalo, App của Trường,…

Lên kế hoạch tìm kiếm nguồn phụ huynh (kết hợp cùng P.Marketing)

Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp Tiếng Anh khá

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Yêu thích môi trường Giáo Dục

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

Dùng cơm trưa tại Trường

Môi trường lành mạnh, đoàn kết, phát triển ổn định

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, đạo đức

Thường Lễ/Tết, tham gia BHXH đầy đủ

Nghỉ Lễ/Tết theo lịch nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin