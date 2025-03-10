Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 04 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Tư vấn chương trình học cho phụ huynh
Chăm sóc phụ huynh, giải đáp các thắc mắc liên quan
Quản lý các kênh: FB, Zalo, App của Trường,…
Lên kế hoạch tìm kiếm nguồn phụ huynh (kết hợp cùng P.Marketing)
Các công việc khác liên quan

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp Tiếng Anh khá
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Yêu thích môi trường Giáo Dục

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6
Dùng cơm trưa tại Trường
Môi trường lành mạnh, đoàn kết, phát triển ổn định
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, đạo đức
Thường Lễ/Tết, tham gia BHXH đầy đủ
Nghỉ Lễ/Tết theo lịch nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AIP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

