Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI VIỆT
- Hồ Chí Minh:
- 326A Nguyễn Trọng Tuyển, P1,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo, khóa học.
Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để giới thiệu chương trình đào tạo và thu hút khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng cáo để thu hút khách hàng.
Đóng góp ý tưởng và tham gia vào việc xây dựng chiến lược tuyển sinh.
Theo dõi và báo cáo kết quả công việc định kỳ.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh, hội thảo, gặp gỡ khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng thuyết phục, đàm phán tốt.
Trung thực, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng online là một lợi thế (Facebook, Zalo, Google...).
Có Ngoại hình là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, bán hàng, marketing.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI VIỆT
