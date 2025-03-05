Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 326A Nguyễn Trọng Tuyển, P1,Hồ Chí Minh

Tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo, khóa học.

Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để giới thiệu chương trình đào tạo và thu hút khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng cáo để thu hút khách hàng.

Đóng góp ý tưởng và tham gia vào việc xây dựng chiến lược tuyển sinh.

Theo dõi và báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh, hội thảo, gặp gỡ khách hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng thuyết phục, đàm phán tốt.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng online là một lợi thế (Facebook, Zalo, Google...).

Có Ngoại hình là một lợi thế.

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, bán hàng, marketing.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

