Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 161 - 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp khách hàng, tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ, nhận hồ sơ, viết phiếu thu.

Thực hiện tư vấn hướng nghiệp hệ trung cấp tại các trường học

Tư vấn đào tạo nghề cho các học viên được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học nghề.

Nhập dữ liệu, báo cáo số liệu và lưu trữ hồ sơ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 23 đến 36, chăm chỉ, trách nhiệm.

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có giọng nói truyền cảm.

Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định (chưa có, có thể bổ sung sau)

Ưu tiên ứng viên nữ, ứng viên có kinh nghiệm làm công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn bán hàng.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn.

Tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

Được hưởng các chế độ theo quy định về ngày phép, du lịch.

Được thưởng khi tuyển sinh đạt chỉ tiêu.

Được đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.