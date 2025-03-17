Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 161
- 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp khách hàng, tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ, nhận hồ sơ, viết phiếu thu.
Thực hiện tư vấn hướng nghiệp hệ trung cấp tại các trường học
Tư vấn đào tạo nghề cho các học viên được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học nghề.
Nhập dữ liệu, báo cáo số liệu và lưu trữ hồ sơ theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 23 đến 36, chăm chỉ, trách nhiệm.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có giọng nói truyền cảm.
Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định (chưa có, có thể bổ sung sau)
Ưu tiên ứng viên nữ, ứng viên có kinh nghiệm làm công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn bán hàng.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn.
Tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
Được hưởng các chế độ theo quy định về ngày phép, du lịch.
Được thưởng khi tuyển sinh đạt chỉ tiêu.
Được đề xuất bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
