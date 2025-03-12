Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh
- Hồ Chí Minh:
- MindX Số 02 Song Hành , Phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …
- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm là ưu thế
- Siêng năng, kiên trì, trung thực
Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
-Thưởng tháng, quý , năm
-Phụ cấp gửi xe ,Cơm trưa
-Nghĩ lễ, tết theo quy định và thưởng
-Làm việc môi trường chuyên đào tạo, giáo dục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI