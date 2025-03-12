Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh

Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- MindX Số 02 Song Hành , Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 25 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng
- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng
- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược
- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …
- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Từ 22 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh
- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc
- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm là ưu thế
- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Có lương hiệu suất 2,4tr đến 4,8tr
-Thưởng tháng, quý , năm
-Phụ cấp gửi xe ,Cơm trưa
-Nghĩ lễ, tết theo quy định và thưởng
-Làm việc môi trường chuyên đào tạo, giáo dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 253 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

