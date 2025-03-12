Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Mức lương 6 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - MindX Số 02 Song Hành , Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng

- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

- Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược

- Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …

- Tham gia các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của công ty để tăng cường khả năng tiếp cận và tăng doanh số bán hàng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Từ 22 – 35 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm là ưu thế

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Có lương hiệu suất 2,4tr đến 4,8tr

-Thưởng tháng, quý , năm

-Phụ cấp gửi xe ,Cơm trưa

-Nghĩ lễ, tết theo quy định và thưởng

-Làm việc môi trường chuyên đào tạo, giáo dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.