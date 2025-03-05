Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu trực tiếp các khóa học tới khách hàng.
Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng nếu có.
Tham gia các sự kiện về giáo dục để quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.
Thực hiện các công tác khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn.
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan
Yêu thích lĩnh vực giáo dục và làm việc trong môi trường quốc tế.
Chủ động và có khả năng thuyết phục tốt.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Sales là lợi thế (ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại các Trung tâm cung cấp khóa học)

Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, hoa hồng
Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ
Bảo hiểm Premium KLH Care dành cho nhân viên và gia đình chi trả 400-700 triệu/năm
Review lương hằng năm
Thưởng thâm niên hằng năm với mức thưởng lên đến 10,000,000 VND
Cơ hội phát triển trong lĩnh vực giáo dục
Lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng để bạn trở thành một nhân viên kinh doanh độc lập
Được tham gia miễn phí hàng trăm khóa học training nội bộ và được hỗ trợ thi chứng chỉ, được thưởng nóng nếu đỗ các chứng chỉ theo quy định của công ty
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...
Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp HCM

