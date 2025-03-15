Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty TNHH Ni Hao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 68 Đường Số 1, Phường 10 (Khu Cityland Park Hills), Gò Vấp, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giới thiệu và tư vấn về chương trình đào tạo tiếng Trung.

Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp hoặc tự khai thác thông qua điện thoại, email, gặp trực tiếp tại Văn phòng.

Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên.

Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên.

Thực hiện các công việc hành chính tại trung tâm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm

Ngoại hình thanh lịch; thái độ hòa nhã, kỹ năng giao tiếp – thuyết phục khách hàng.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...).

Yêu thích kinh doanh; khả năng làm việc độc lập cao; chịu áp lực về hiệu quả công việc.

Tại Công ty TNHH Ni Hao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm 8 triệu, phù hợp với năng lực và kết quả mang lại.

Một tháng có 5 ngày nghỉ, gồm: 4 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày phép tháng.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Được tiếp cận tới hệ thống quy trình, công cụ tương tác công việc và quản trị tri thức đẳng cấp, được ứng dụng trên đầu ngón tay tại Việt Nam.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước và tham gia hoạt động du lịch, teambuilding thường niên.

Cơ hội mở rộng social network trong môi trường làm việc tiếp xúc với tệp khách hàng ở nhiều ngành nghề.

Được đào tạo tiếng Trung miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ni Hao

