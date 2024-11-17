Tuyển Chăm sóc khách hàng CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
60 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Time City Megamall, Tòa nhà T18, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng ...và 28 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Với nhu cầu mở rộng, California Fitness & Yoga đang cần tuyển dụng tại Toàn quốc Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng để gia nhập đội ngũ năng động, chuyên nghiệp. Chỉ cần bạn đam mê thể dục thể hình, mong muốn xây dựng phong cách sống lành mạnh và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người khác, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.
Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như các chương trình tập luyện phù hợp
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Xây dựng, mở rộng các mối quan hệ
Chịu trách nhiệm doanh số hàng tháng

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ yêu thích về thể dục, thể hình.
Tính cách năng động, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan, có trách nhiệm trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có ngoại hình là một lợi thế.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc 6 ngày/tuần.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng cần thiết.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, BH tai nạn 24/7 theo luật Lao Động.
Được tập luyện hoàn toàn miễn phí tại các câu lạc bộ California Fitness & Yoga.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

