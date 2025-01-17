Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Dương thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 500 - 700 USD
NOTE: The candidate can interview and start working after Tet.
***Vị trí tại các dây chuyền sản xuất Tủ Lạnh, Máy Giặt, Thiết bị nghe nhìn giải trí trong ô tô (IVI)
1. Production line Management
- Manage quality of line production;
- Quality trouble shooting
- Issue analysis and make action plan
- New line setup follow up
- 4M event follow up
- Line audit/quality KPI control/ Blind test/ Sampling test
- Quality standard control
- Self-Sequence activities control
- SSI map build up and control
- CTP, CTQ, time check management
2. Manufacturing Engineering (ME)
- Improve line productivity (make LB file )
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
