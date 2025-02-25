Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành, giám sát hệ thống robot tại phòng Hàn

Kiểm tra, thiết lập thông số kỹ thuật và điều chỉnh chương trình robot để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Hỗ trợ cài đặt, lập trình và tinh chỉnh các chương trình điều khiển robot theo yêu cầu sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động của robot, nâng cao hiệu suất sản xuất.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành về sử dụng và bảo trì hệ thống robot.

Báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống robot lên cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ điện tử, Tự động hóa, Cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí chính xác hoặc lắp ráp tự động hóa.

Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Có xe đưa đón nhân viên tại Đà Nẵng

Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/ca

Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội phát huy năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin