Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH America Quartz Technology làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH America Quartz Technology
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH America Quartz Technology

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Khu kinh tế Chân Mây

- Lăng Cô, Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành, giám sát hệ thống robot tại phòng Hàn
Kiểm tra, thiết lập thông số kỹ thuật và điều chỉnh chương trình robot để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Hỗ trợ cài đặt, lập trình và tinh chỉnh các chương trình điều khiển robot theo yêu cầu sản xuất.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động của robot, nâng cao hiệu suất sản xuất.
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành về sử dụng và bảo trì hệ thống robot.
Báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống robot lên cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ điện tử, Tự động hóa, Cơ khí hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn vận hành.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cơ khí chính xác hoặc lắp ráp tự động hóa.

Tại Công ty TNHH America Quartz Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Có xe đưa đón nhân viên tại Đà Nẵng
Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/ca
Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, có cơ hội phát huy năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH America Quartz Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH America Quartz Technology

Công ty TNHH America Quartz Technology

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tam Vị, Lộc Tiến, Phú Lộc, huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

