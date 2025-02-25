Tuyển Nhân viên vận hành Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Movitel S.A
- Quốc tế: Mozambique
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhóm ví điện tử:
+ Thực hiện các nhiệm vụ BO, Engineering và FE đối với các hệ thống ví điện tử eMola (micro service, USSDGW-Sigtran, USSDAPP, VASGW,báo cáo, các hệ thống kết nối đến partner)
+ Triển khai cac dịch vụ, chính sách mới theo yêu cầu của các đơn vị.
+ Đề xuất, Tối ưu các nghiệp vụ, tối ưu các câu lệnh gây cao tải ứng dụng.
- Xử lý lỗi liên quan đến các hệ thống core Ví.
- Chuyển giao tri thức đào tạo nhân sự sở tại
- Quản lý nhóm FO, BO ứng dựng eMola
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các khiếu nại liên quan tới hệ thống eMola.
- Khai báo các chính sách phí, hạn mức giao dịch, khai báo đối tác.
- Thực hiện các tác động bật, tắt, upcode ứng dụng.
- Thực hiện quản lý lịch sử thay đổi upcode hệ thống (Change management) và lịch sử lỗi hệ thống eMola (Incident Management)
- Thực hiện quản lý tài liệu, kế hoạch upcode, profile hệ thống eMola.
- Xây dựng kịch bản xử lý lỗi, phương án ƯCTT các ứng dụng.
- Phân tích, tìm nguyên nhân gốc và triển khai giải pháp khắc phục các vấn đề.
- Thực hiện quy hoạch, mở rộng năng lực xử lý của các ứng dụng.
- Làm việc, phối hợp và triển khai rà soát, lấy dữ liệu với các đơn vị kiểm toán Audit
