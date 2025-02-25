Tuyển Nhân viên vận hành Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Movitel S.A
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Movitel S.A

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Movitel S.A

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Mozambique

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhóm ví điện tử:
+ Thực hiện các nhiệm vụ BO, Engineering và FE đối với các hệ thống ví điện tử eMola (micro service, USSDGW-Sigtran, USSDAPP, VASGW,báo cáo, các hệ thống kết nối đến partner)
+ Triển khai cac dịch vụ, chính sách mới theo yêu cầu của các đơn vị.
+ Đề xuất, Tối ưu các nghiệp vụ, tối ưu các câu lệnh gây cao tải ứng dụng.
- Xử lý lỗi liên quan đến các hệ thống core Ví.
- Chuyển giao tri thức đào tạo nhân sự sở tại
- Quản lý nhóm FO, BO ứng dựng eMola
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các khiếu nại liên quan tới hệ thống eMola.
- Khai báo các chính sách phí, hạn mức giao dịch, khai báo đối tác.
- Thực hiện các tác động bật, tắt, upcode ứng dụng.
- Thực hiện quản lý lịch sử thay đổi upcode hệ thống (Change management) và lịch sử lỗi hệ thống eMola (Incident Management)
- Thực hiện quản lý tài liệu, kế hoạch upcode, profile hệ thống eMola.
- Xây dựng kịch bản xử lý lỗi, phương án ƯCTT các ứng dụng.
- Phân tích, tìm nguyên nhân gốc và triển khai giải pháp khắc phục các vấn đề.
- Thực hiện quy hoạch, mở rộng năng lực xử lý của các ứng dụng.
- Làm việc, phối hợp và triển khai rà soát, lấy dữ liệu với các đơn vị kiểm toán Audit

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Movitel S.A Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Movitel S.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Movitel S.A

Movitel S.A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quốc gia Mozambique

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

