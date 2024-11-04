Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2A Đường số 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu chứng từ của khách hàng với thông tin trong email hoặc phần mềm của đối tác. Thực hiện công việc trên phần mềm theo quy trình và sổ tay công việc. Làm việc theo ca được sắp xếp trước từ Quản lý (Ca 8h/12h). Thực hiện các công việc chỉ đạo trực tiếp của trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng. Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng: Excel, Word, Powerpoint. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. (Hưởng lương theo mức sản phẩm.) Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin