Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
- Hà Nội: Lô E
- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 450 USD
• Giải quyết và hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề năng suất, chất lượng của sản phẩm;
• Kaizen liên tục các công đoạn nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất;
• Lập kế hoạch/theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện các cải tiến năng suất, chất lượng trên toàn nhà máy;
• Tham gia các hoạt động cải tiến, các dự án và ứng dụng công nghệ, số hóa để xây dựng các hệ thống quản lí công việc của phòng sản xuất nhằm giảm thiểu các công việc giá trị thấp (giấy tờ, thao tác tay …) nâng cao chất lượng công việc và chất lượng thông tin chính xác, cập nhật nhanh chóng, đồng bộ.
Với Mức Lương Từ 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 23 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, phần mềm Cơ khí, Kỹ thuật cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện tử
- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N2.
Tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC trở lên
- Sử dụng thành thạo Ms Office (Word, Excel, Power Point)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất,chế tạo của doanh nghiệp Nhật Bản
Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
