Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

• Giải quyết và hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề năng suất, chất lượng của sản phẩm;

• Kaizen liên tục các công đoạn nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất;

• Lập kế hoạch/theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện các cải tiến năng suất, chất lượng trên toàn nhà máy;

• Tham gia các hoạt động cải tiến, các dự án và ứng dụng công nghệ, số hóa để xây dựng các hệ thống quản lí công việc của phòng sản xuất nhằm giảm thiểu các công việc giá trị thấp (giấy tờ, thao tác tay …) nâng cao chất lượng công việc và chất lượng thông tin chính xác, cập nhật nhanh chóng, đồng bộ.