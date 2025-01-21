Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Mức lương
Từ 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E

- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 450 USD

• Giải quyết và hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề năng suất, chất lượng của sản phẩm;
• Kaizen liên tục các công đoạn nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất;
• Lập kế hoạch/theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện các cải tiến năng suất, chất lượng trên toàn nhà máy;
• Tham gia các hoạt động cải tiến, các dự án và ứng dụng công nghệ, số hóa để xây dựng các hệ thống quản lí công việc của phòng sản xuất nhằm giảm thiểu các công việc giá trị thấp (giấy tờ, thao tác tay …) nâng cao chất lượng công việc và chất lượng thông tin chính xác, cập nhật nhanh chóng, đồng bộ.

Với Mức Lương Từ 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam từ 23 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, phần mềm Cơ khí, Kỹ thuật cơ khí, Tự động hóa, Cơ điện tử
- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N3, N2.
Tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC trở lên
- Sử dụng thành thạo Ms Office (Word, Excel, Power Point)
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất,chế tạo của doanh nghiệp Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

