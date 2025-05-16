Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 557/26A, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Nhận phân công nhiệm vụ hàng hằng ngày từ Trưởng nhóm.

- Kiểm tra đối chiếu rà soát hợp đồng

- Trao đổi thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn qua điện thoại, tin nhắn.

- Thực hiện báo cáo kết quả làm việc cho Trưởng Nhóm.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

- Có kinh nghiệm thu nợ qua điện thoại là một lợi thế;

- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel).

- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Tốt nghiệp trung cấp (trở lên)

- Chấp nhận tăng ca và làm việc ngày lễ, cuối tuần (lương thưởng được tính theo quy định nhà nước)

- Tết âm lịch được nghỉ theo lịch nhà nước (có phân công trực online tại nhà)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 12.000.000 - 14.000.000 (Lương cơ bản+ Thưởng KPI + tăng ca + thưởng lễ)

- Lương tháng thứ 13

- Nghỉ 1 ngày/tuần (không nghỉ chủ nhật)

- Hỗ trợ Ăn trưa (hoặc tối)

- 12 ngày phép năm

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT

