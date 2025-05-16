Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 557/26A, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Nhận phân công nhiệm vụ hàng hằng ngày từ Trưởng nhóm.
- Kiểm tra đối chiếu rà soát hợp đồng
- Trao đổi thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản nợ quá hạn qua điện thoại, tin nhắn.
- Thực hiện báo cáo kết quả làm việc cho Trưởng Nhóm.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
- Có kinh nghiệm thu nợ qua điện thoại là một lợi thế;
- Kỹ năng tin học cơ bản (Word, Excel).
- Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Tốt nghiệp trung cấp (trở lên)
- Chấp nhận tăng ca và làm việc ngày lễ, cuối tuần (lương thưởng được tính theo quy định nhà nước)
- Tết âm lịch được nghỉ theo lịch nhà nước (có phân công trực online tại nhà)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập từ 12.000.000 - 14.000.000 (Lương cơ bản+ Thưởng KPI + tăng ca + thưởng lễ)
- Lương tháng thứ 13
- Nghỉ 1 ngày/tuần (không nghỉ chủ nhật)
- Hỗ trợ Ăn trưa (hoặc tối)
- 12 ngày phép năm
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI