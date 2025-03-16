Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 68 đường dẫn cầu Phú Long, Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại Ban Trợ lý TGĐ của Tập Đoàn.

Viết bài quảng cáo, truyền thông, theo dõi và quản lý fanpage cho tập đoàn.

Thực hiện các công việc hành chính, in ấn, giao nhận hồ sơ nội bộ.

Hỗ trợ các công tác thiết kế, tổ chức sự kiện nội bộ của Tập đoàn.

Thông dịch, biên phiên dịch khi có yêu cầu.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22 tuổi trở lên, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, Truyền thông...

Không yêu cầu kinh nghiệm; Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

Trung thực, nhanh nhẹn và khả năng tiếp thu nhanh.

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc;

Ưu tiên tiếng anh; sử dụng được Corel, Ai, Photoshop là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Được đào tạo công việc đa năng - đa nhiệm.

Tự do sáng tạo, đề xuất ý tưởng cá nhân;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Các chế độ, phúc lợi theo quy định Công ty: BHXH, BHYT, ăn trưa, nghỉ phép, du lịch hàng năm, thưởng tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin