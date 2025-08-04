Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 900 USD

Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 900 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Navigos Search

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Navigos Search

Mức lương
650 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 650 - 900 USD

Công ty sản xuất của Nhật có nhà máy mới tại KCN Hưng Yên cần tuyển gấp vị trí nhân viên chất lượng biết tiếng Nhật, phụ trách công việc sau:
- Thực hiện quản lý và phân tích khuyết điểm trong mẫu NG công đoạn, phân tích bụi môi trường, hỗ trợ xác định nguồn phát sinh lỗi
- Quán lý về chất độc hại, chất cấm trong sản phẩm theo quy định quốc tế và quy định khách hàng
- Báo cáo cấp trên các công việc cần thiết.
- Cụ thể sẽ được giải thích khi phỏng vấn

Với Mức Lương 650 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Semon, CĐ, ĐH, Du học chuyên ngành bất kỳ
- Yêu cầu giao tiếp khá tiếng Nhật có JLPT N2 trở lên- Bắt buộc sử dụng khá tin học văn phòng: Excel, word, powerpoint., - Ứng viên có hiểu biết về quản lý chất độc hại trong sản phẩm, chất cấm theo quy định quốc tế (tieu chuẩn ROHS, REACH, ICP...) thì không cần có kinh nghiệm vẫn nhận nhưng đáp ứng các điều kiện khác- Ứng viên không tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan thì phải có kinh nghiệm về quản lý chất độc hại trong sản phẩm, chất cấm theo quy định quốc tế (tieu chuẩn ROHS, REACH, ICP...) + đáp ứng các yêu cầu còn lại
- Nhanh nhẹn, linh hoạt giải quyết vấn đề, sẵn sàng học việc.- Định hướng cầu gắn bó lâu dài với công ty.- Tính tình điềm đạm, cần thận, vui vẻ, hòa đồng.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

