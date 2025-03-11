Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VÂN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng.

- Nắm bắt nhu cầu khách hàng, hỗ trợ tư vấn cho khách hàng tìm thuê văn phòng tại trung tâm TPHCM. Theo dõi hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng tại tòa nhà văn phòng.

- Làm việc với các công ty môi giới cho thuê bất động sản trên thị trường, phối hợp trong việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng của công ty đang quản lý.

- Phát triển kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về diện tích cho thuê được theo kế hoạch được giao.

- Hẹn lịch và dẫn khách xem VP.

- Thương lượng về giá cả, thời hạn hợp đồng và điều kiện giữa khách hàng – toà nhà.

- Hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Phối hợp với các Bộ phận Setup hoàn thiện mặt bằng, bàn giao cho Khách thuê mới.

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình thuê.

- Lưu trữ thông tin khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các đối tác.