Tuyển Nhân viên văn phòng Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Heli Direct LLC
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Heli Direct LLC

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Heli Direct LLC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22/5 Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sử dụng phần mềm Pro / E Creo để thiết kế khuôn mẫu
• Nắm rõ nguyên lí khuôn ép nhựa
• Thiết kế khuôn ép nhựa
• Sửa chữa bản vẽ khuôn
• Thực hiện các công việc khác liên quan tới việc thiết kế, vẽ bản vẽ khuôn
• Thực hiện gia công, lắp ráp và bảo trì các loại khuôn mẫu (khuôn ép nhữa, khuôn đột dập, khuôn đúc…)
• Vận hành các thiết bị gia công như máy phay, máy tiện, máy mài, máy cắt dây EDM, máy CNC.
• Đọc, hiểu và thực hiện gia công theo bản vẽ kỹ thuật.
• Kiểm tra chất lượng lượng sản phẩm sau khi gia công, đảm bảo độ chính xác và đúng yêu cầu kỹ thuật.
• Tham gia cải tiến và tối ưu thiết kế khuôn mẫu để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí sản xuất.
• Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khuôn mẫu khi có hư hỏng.
• Hỗ trợ đào tạo nhân viên mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực thiết kế và gia công khuôn mẫu. Ưu tiên ứng viên đã làm việc với thiết bị công nghiệp hoặc dây chuyền sản xuất, hiểu biết sâu về các khuôn mẫu. Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị gia công cơ khí...

Tại Heli Direct LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heli Direct LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Heli Direct LLC

Heli Direct LLC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5th, 431 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

