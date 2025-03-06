Tuyển Nhân viên văn phòng Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Heli Direct LLC
- Hồ Chí Minh: 22/5 Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Sử dụng phần mềm Pro / E Creo để thiết kế khuôn mẫu
• Nắm rõ nguyên lí khuôn ép nhựa
• Thiết kế khuôn ép nhựa
• Sửa chữa bản vẽ khuôn
• Thực hiện các công việc khác liên quan tới việc thiết kế, vẽ bản vẽ khuôn
• Thực hiện gia công, lắp ráp và bảo trì các loại khuôn mẫu (khuôn ép nhữa, khuôn đột dập, khuôn đúc…)
• Vận hành các thiết bị gia công như máy phay, máy tiện, máy mài, máy cắt dây EDM, máy CNC.
• Đọc, hiểu và thực hiện gia công theo bản vẽ kỹ thuật.
• Kiểm tra chất lượng lượng sản phẩm sau khi gia công, đảm bảo độ chính xác và đúng yêu cầu kỹ thuật.
• Tham gia cải tiến và tối ưu thiết kế khuôn mẫu để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí sản xuất.
• Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khuôn mẫu khi có hư hỏng.
• Hỗ trợ đào tạo nhân viên mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Heli Direct LLC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heli Direct LLC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI