Tuyển Nhân viên văn phòng Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22/5 Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Sử dụng phần mềm Pro / E Creo để thiết kế khuôn mẫu

• Nắm rõ nguyên lí khuôn ép nhựa

• Thiết kế khuôn ép nhựa

• Sửa chữa bản vẽ khuôn

• Thực hiện các công việc khác liên quan tới việc thiết kế, vẽ bản vẽ khuôn

• Thực hiện gia công, lắp ráp và bảo trì các loại khuôn mẫu (khuôn ép nhữa, khuôn đột dập, khuôn đúc…)

• Vận hành các thiết bị gia công như máy phay, máy tiện, máy mài, máy cắt dây EDM, máy CNC.

• Đọc, hiểu và thực hiện gia công theo bản vẽ kỹ thuật.

• Kiểm tra chất lượng lượng sản phẩm sau khi gia công, đảm bảo độ chính xác và đúng yêu cầu kỹ thuật.

• Tham gia cải tiến và tối ưu thiết kế khuôn mẫu để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí sản xuất.

• Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khuôn mẫu khi có hư hỏng.

• Hỗ trợ đào tạo nhân viên mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực thiết kế và gia công khuôn mẫu. Ưu tiên ứng viên đã làm việc với thiết bị công nghiệp hoặc dây chuyền sản xuất, hiểu biết sâu về các khuôn mẫu. Sử dụng thành thạo các công cụ và thiết bị gia công cơ khí...

Tại Heli Direct LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Heli Direct LLC

