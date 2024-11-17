Tuyển Photographer/Video Editor FIDELIA MARKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại FIDELIA MARKETING
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nhân sự thuộc phòng Marketing - Cung cấp dịch vụ Marketing cho thị trường Nails tại US:
Thời gian làm việc: 8h - 17h, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Biên tập và chỉnh sửa ảnh, video sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để hoàn thành các dự án trong thời gian quy định.
Thực hiện các công việc hậu kỳ như chỉnh màu, cắt ghép, thêm hiệu ứng...
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực video editor.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (như Photoshop, Lightroom...) và video (như Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro...).
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng thị trường.
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và đáp ứng tiến độ công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm.
Tại FIDELIA MARKETING Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 10 triệu trở lên (tuỳ theo năng lực)
Chế độ thưởng theo hiệu quả công việc.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.
12 Ngày nghỉ phép hàng năm.
Lương tháng 13.
Company Trip định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FIDELIA MARKETING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
