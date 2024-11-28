Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 842/1/33 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sản xuất video về thị trường bất động sản

Quay dựng, cắt ghép video và chỉnh sửa âm thanh cho các kênh: Youtube; Facebook; Tiktok.

Các dạng video gồm tin nóng, chuyên đề, review dự án, tư vấn luật, talk show (Nhận kịch bản từ Biên tập;Setup trường quay phông xanh;Quay video theo kế hoạch sản xuất;

Cắt ghép các tệp để các đoạn phim, video xuất hiện theo kịch bản

Cập nhật data, album ảnh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm về quay phim và dựng phim;

Biết sử dụng máy quay, flycam, thành thạo các kỹ thuật quay phim;

Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim;

Kiên nhẫn và tập trung.

Khả năng làm việc dưới áp lực thời gian.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Lương KPI + hoa hồng + phụ cấp cơm trưa, trang thiết bị làm việc.

Thưởng KPI cao nhất mỗi tháng

Thưởng các ngày lễ, lương tháng 13, thâm niên.

Phúc lợi: Quà sinh nhật, quà Tết Nguyên đán, Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ VN 20/10, quà cưới, thăm hỏi...

Dịch vụ thể thao miễn phí hằng tuần cho CBNV giao lưu, rèn luyện sức khỏe

Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin